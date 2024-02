Acidente na Rio-Santos deixa dois mortos

Macaé – Um acidente envolvendo um carro e um ônibus, deixou duas pessoas mortas, na manhã desta sexta-feira (16), na no KM-162, da rodovia Rio-Santos (BR-101) em Macaé, sentido Campos dos Goytacazes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu ainda outras três vítimas, que tiveram lesões leves e uma delas saiu ilesa. O condutor do Fiat Punto, de 37 anos e uma passageira de 36 anos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram e vieram à óbito. O motorista do ônibus, de 46 anos, teve lesões leves.