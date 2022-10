Acidente na Via Dutra deixa dois mortos e quatro pessoas feridas

Matéria publicada em 15 de outubro de 2022, 10:57 horas

As vítimas eram da mesma família

Barra Mansa – Um grave acidente registrado no final da noite de sexta-feira (14/10), na Via Dutra, Km 294, em Barra Mansa, deixou dois mortos e quatro pessoas feridas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apuraram que a motorista do Voyage MPI, perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e bateu numa árvore.

O Voyage, com placas de São Paulo, era de propriedade de uma locadora de veículos. Além da condutora, de 59 anos, estava também no carro, a mãe dela, de 83, sua filha de 30, e as netas de 2, 4, e 6 anos.

A idosa de 83 anos morreu no local do acidente. Já a mulher de 30 anos morreu dentro da ambulância quando era atendida por uma médica da concessionária, que administra a rodovia.

A motorista e as três meninas foram levadas para o Hospital de Emergência de Resende.