Acidente na Via Dutra deixa duas vítimas gravemente feridas em Paracambi

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 07:33 horas

Veículo de passeio colidiu contra o guarda-copo do viaduto, na altura do km 219

Paracambi – Um acidente grave foi registrado na noite de domingo, em Paracambi. Um Hyundai, HB20, com placas de Araruama (RJ), colidiu contra o guarda-copo do viaduto, na altura do km 219, da Rodovia Presidente Dutra. A colisão fez com que o veículo de passeio saísse da pista, caísse sobre o viaduto sobre a pista auxiliar do retorno.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois ocupantes do veículo, com idades de 22 anos, ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.