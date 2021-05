Acidente no Jardim Amália deixa motorista gravemente ferido

Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 15:48 horas

Volta Redonda – Um motorista ficou gravemente ferido após acidente registrado na tarde deste sábado (22), em Volta Redonda.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu em trecho urbano da BR-393, na altura do Jardim Amália.

Um veículo de passeio bateu na traseira de um ônibus no km 286.6, no Jardim Amália. O motorista foi levado em estado grave para o Hospital São João Batista, que ainda não informou o estado de saúde do mesmo.

No mesmo trecho, no km 286, um motociclista morreu durante outro acidente. A moto dele colidiu com outro carro de passeio, no Jardim Amália II