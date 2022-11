Acidente na Ponte Alta deixa o trânsito lento na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de novembro de 2022, 15:05 horas

Volta Redonda – Um acidente na tarde desta quarta-feira (16), entre um caminhão e um Polo Volkswagen na Ponte Alta, sob o Viaduto Castelo Branco, deixa o trânsito lento e provoca um grande congestionamento na região.

Todo o trânsito na Ponte Alta e no entorno do viaduto está sendo afetado, com o engarrafamento chegando na Via Sérgio Braga.

O caminhão seguia em direção a Barra Mansa e o Polo iria subir a esquerda para a alça do viaduto quando aconteceu o acidente.

Segundo relatos, o acidente teria sido provocado por um terceiro carro que fechou o caminhão e fugiu do local.