Acidentes com mortes caem pela metade nas estradas do Rio - Diário do Vale

Acidentes com mortes caem pela metade nas estradas do Rio

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 08:16 horas

Foram seis óbitos em 2022 e neste ano, três. Fiscalizações e policiamento ocorreram em locais estratégicos até a noite de quarta-feira

Rio – O número de acidentes com mortes caiu pela metade nas rodovias federais do Rio durante o Carnaval. Em 2022 foram seis óbitos e neste ano, três. Os acidentes com feridos também reduziu em 59%. Esses números fazem parte da operação Carnaval 2023 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrada às 23h59 desta quarta-feira (22). As atividades foram iniciadas no último dia 17 (sexta-feira) e teve como objetivo reduzir a gravidade de acidentes no trânsito e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais do Rio.

De acordo com a PRF, houve um reforço nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos onde há maior incidência de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas do órgão. As equipes reforçaram os trechos das BRs 101-Norte (Niterói-Manilha) até a Região dos Lagos, 101-Sul (Rio-Santos), 116 (Presidente Dutra) e 040 (Washington Luís), principais rodovias do estado.

Ao todo foram aplicados mais de 4,5 mil autos de infração. Já em 2022, esse número foi um pouco mais de 8 mil. Já os testes de alcoolemia tiveram um percentual bastante expressivo, um aumento de 216%.

O número de infrações da não utilização de cadeirinha sofreu uma diminuição de 42%. Dirigir não utilizando o cinto de segurança reduziu em 123%; dirigir utilizando o telefone celular caiu em 173%. Alcoolemia também não foi diferente, teve uma redução de 141% e de ultrapassagem indevida de 95%. Mesmo assim, 53 motoristas no Rio foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Segundo a PRF, os números mostram que além do reforço policial empregado neste feriado, ações educativas, fiscalizações e autuações, contribuíram para a redução de índices de infrações. Ao todo, foram detidas 52 pessoas por diversos crimes e foram recuperados 18 veículos provenientes de roubo ou furto.