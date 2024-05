Acidentes mataram 700 pessoas no Estado do Rio, em 2023

Estado do Rio – Para diminuir a violência no trânsito, o Governo do Estado deu início a campanha Maio Amarelo, nesta quinta-feira (2). A ação faz parte de um movimento internacional de conscientização para promoção da paz nas ruas e avenidas. Dados do Detran.RJ mostram que o estado do Rio de Janeiro registrou aumento de mais de 19% nos acidentes nas ruas em 2023, na comparação com o ano anterior. Ainda de acordo com as estatísticas levantadas pelo Detran.RJ e pelo Corpo de Bombeiros apontam que de 20.521 acidentes de trânsito em 2023, 5.397 vítimas foram encaminhadas a hospitais e outras 694 morreram. Foram registrados 9.157 atropelamentos e 39.551 colisões.

“A campanha é importante porque precisamos alertar as pessoas de que os veículos, se utilizados de forma incorreta, podem ser uma arma. A educação no trânsito é primordial para que se evitem acidentes e vítimas”, afirmou o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.

A Lei Seca fará blitzes educativas, em parceria com o DetranRJ, atividades sobre educação no trânsito nas ruas e palestras com agentes PCD’s que foram vítimas da imprudência no trânsito. Durante todo mês de maio as secretarias e órgãos vinculados do Estado vão realizar atividades educativas em escolas, autoescolas e empresas, palestras, caminhadas culturais e passeio ciclístico. Haverá também distribuição de antenas para motociclistas, fórum no Instituto de Traumatologia e Ortopedia, entre outras atividades.

Atendimentos 2024

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, contabilizou, somente nos quatro primeiros meses deste ano, 3645 atendimentos provenientes de eventos com colisão entre veículos, queda de moto, capotamento e atropelamento. O número é quase 30% maior do que o mesmo período de 2023. Segundo os médicos, o consumo de álcool antes de pegar no volante e o uso do celular estão entre as causas dos acidentes.

– Os acidentes de trânsito são a quarta causa de mortes no país. Temos que frear estes números. São acidentes que podem ser evitados. Diariamente homens, mulheres, jovens, idosos e crianças entram nas emergências vítimas de acidentes de trânsito e saem com graves sequelas ou não sobrevivem. O simples respeito às regras de trânsito ajudariam a diminuir significativamente essas ocorrências – alerta o médico Marcelo Pessoa, coordenador do Centro de Trauma do Heat.

Iluminação

Para marcar a abertura da campanha, monumentos turísticos como o Cristo Redentor serão iluminados de amarelo. A sede do Detran.RJ, na Avenida Presidente Vargas, também ganhará cor durante todo o mês. Uma atividade educativa será realizada com condutores, simulando a sensação de dirigir embriagado com a utilização de óculos especiais. A iluminação amarela, cor da campanha, ainda será vista na Câmara dos Vereadores do Rio, às 19h, e na Roda Gigante Yup Star, às 20h.

Educação no trânsito

Oito escolas da rede estadual do Rio vão participar do workshop “Se Liga isso é Trauma”, dia 15 de maio, no Hospital Albert Swcheitzer, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio. Os alunos conhecerão mais sobre a Campanha Maio Amarelo e sobre traumas físicos, que são a principal causa de morte entre os jovens.