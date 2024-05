Acidentes na Rio – Santos deixam três mortos em menos de 24 horas

Costa Verde – Dois acidentes deixaram três mortos em menos de 24 horas na Rodovia Rio Santos (BR-101), entre Angra dos Reis e Paraty.

Na noite da última terça (14), uma mulher morreu em um acidente envolvendo dois veículos, que deixou ainda dois homens feridos, encaminhados ao Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis. O caso aconteceu no bairro Mambucaba, na altura do km 528.

Ao meio-dia desta quinta-feira (15), em Paraty, uma colisão entre um caminhão Volkswagen branco e um carro de passeio sedan preto deixou duas vítimas fatais. Uma delas ficou presa entre as ferragens e foi preciso auxílio dos bombeiros para retirada dos corpos, levados para o IML de Angra dos Reis. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local auxiliando a CCR RioSP no controle do tráfego.

O movimento Maio Amarelo, campanha de conscientização para redução de acidentes de trânsito, realiza ações em todo o Brasil durante o mês de maio. A BR-101 vem recebendo simulações e é alvo de campanhas. A Rodovia conta também, a partir de março deste ano, com novos radares e câmeras que visam diminuir a quantidade de ocorrências em sua extensão.

PRF realiza ações preventivas durante o Maio Amarelo

Para tentar conscientizar os motoristas da importância da direção segura e da prevenção de acidentes, a PRF desenvolveu uma série de ações preventivas em Angra dos Reis e Itaguaí, na segunda quinzena de maio. Confira a programação:

Dia 20 de maio, às 13h30 – Angra dos Reis: palestra sobre segurança no trânsito no estaleiro Brasfels;

Dias 21, 22 e 23, das 9 às 16hrs – Itaguaí: ação com profissionais de saúde voltada aos motoristas profissionais;

Dia 26 – Itaguaí, das 07 às 12hrs: ação educativa voltada aos passageiros de transporte coletivo;

Dia 28 – Angra dos Reis – das 08 às 16 hrs: ação com profissionais de saúde voltada aos motoristas profissionais;

Dia 29 – Angra dos Reis – das 9 às 13hrs: ação educativa no terminal rodoviário voltada aos passageiros de transporte coletivo