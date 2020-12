Ações da CSN têm alta de quase 5% e fecham cotadas a R$ 32,55

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 20:58 horas

São Paulo – O setor siderúrgico foi o grande destaque na Ibovespa e teve fortes altas nesta terça-feira, dia 29. CSN fechou a R$ 32,55, com alta de 4,86%. A Usiminas ficou cotada R$ 15,08, com alta de 4,29%, deixando a Gerdau para trás fechadas a R$ 24,50, +1,11%, mas ainda assim registrando alta. Detalhe: o ativo CSN caminha para ser a maior alta do Ibovespa em 2020, com ganhos superiores a 130%.

O Ibovespa oscilou ao longo do dia e chegou a renovar seu pico histórico, mas perdeu força e encerrou o pregão a apenas 118,48 pontos atrás do seu recorde de fechamento, 119.527,63 pontos – no dia 23 de janeiro

As informações são do InfoMoney.