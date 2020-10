Ações de prevenção a alagamentos e enchentes são iniciadas em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 15:00 horas

Volta Redonda- Ações de prevenção a alagamentos e enchentes por conta da proximidade com o período das chuvas foram iniciadas neste mês de outubro pela Prefeitura de Volta Redonda. O serviço de desobstrução de bueiros e galerias de água pluvial de prevenção está sendo executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

O trabalho é realizado pela equipe de drenagem da secretaria, que utiliza caminhão Sewer Jet, com jatos de água com alta pressão. Na manhã desta segunda-feira, dia 19, o grupo esteve na Rua Jaime Martins, no bairro Santo Agostinho, em frente à cabine da Polícia Militar (PM).

A maioria das ocorrências de alagamentos e enchentes, principalmente na área comercial do município, é provocada por bueiros entupidos, muitos deles obstruídos pelo lixo descartado de forma incorreta. O entupimento de bueiros e galerias de água pluvial agrava o problema das enchentes.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, pede a colaboração dos moradores para que joguem lixo no lixo. “É impressionante a diversidade de material encontrado na rede de água pluvial. Garrafas de vidro, embalagens plásticas, sacolas plásticas são alguns exemplos”, enumerou.