Ações sociais do Estado chegam a Volta Redonda e Barra do Piraí

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto (PSD) articulou a vinda do ‘RJ Para Todos’ para o Sul Fluminense. A ação, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, iniciou os atendimentos em Barra do Piraí e vai finalizar em Volta Redonda neste sábado (22).

“Essa ação social do governo do estado é muito importante para que a população consiga acessar gratuitamente os serviços públicos sem precisar fazer agendamentos. Estão ofertando atendimentos do Detran, da Fundação Leão XIII, do Procon e do Sine, através da Carreta do Trabalhador”, destacou o parlamentar.

Munir comemorou o primeiro dia do evento, que aconteceu em parceria com a prefeitura municipal de Barra do Piraí, que também ofertou serviços das secretarias do município.

De acordo com os dados levantados pela organização do evento, ao todo foram realizados 744 atendimentos, sendo o Detran o mais procurado. Na Praça Nilo Peçanha, local em que ocorreu a ação, foram expedidas 65 carteiras de identidade, entre primeira e segunda via, e 76 agendamentos para o posto do Detran da cidade.

“A gente fica muito feliz quando consegue encontrar resultados positivos. Sabemos das dificuldades para conseguir agendamento, principalmente no Detran. Eu agradeço muito o prefeito Mário Esteves e a minha amiga América Tereza por ter encarado esse desafio junto com a gente. Foi um grande sucesso!”, comemorou o parlamentar. “É muito importante a participação de toda população. Eu quero agradecer muito aos secretários estaduais de Governo e de Trabalho e Renda e todo apoio do governador Cláudio Castro que vem investindo e fortalecendo o nosso sul do estado”, concluiu.