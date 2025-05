Acompanhe Volta Redonda x Paysandu ao vivo pelo Diário do Vale

Volta Redonda – No sábado (3), o Volta Redonda vai receber em casa, no Estádio Raulino de Oliveira, o time do Paysandu. O jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B está marcado para as 20h30 e será transmitida ao vivo pelo Diário do Vale.

Com narração de Oscar Nora e comentários de Leonardo Dantas, o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo do Diário do Vale pelo Intagram, Facebook e Youtube.

“As transmissões do Diário do Vale têm como grande objetivo democratizar e aproximar o torcedor do time do Volta Redonda. Isso porque, a maior parte dos jogos da Série B é transmitida em plataformas de streaming que necessitam de assinatura e nem sempre são acessíveis a todas as pessoas. Com a voz reconhecida do Oscar Nora, o Diário do Vale tem essa missão de deixar o torcedor, que não vai ao estádio, mais próximo do Voltaço”, contou o jornalista Leonardo Dantas.

A partida é um confronto dramático para as duas equipes que buscam a primeira vitória na competição. O Voltaço é o lanterna da tabela, tem somente um ponto em cinco partidas. Do outro lado, o Papão do Cruzuru vive dias difíceis com apenas um ponto a mais que o time da cidade do aço, precisa buscar maneiras de reagir.

As duas equipes enfrentam um jejum de vitórias e lutam pra sair da zona de rebaixamento. Esse jogo também é um reencontro dos times depois de uma polêmica, em 2023, quando Volta Redonda não conseguiu subir pra Série B, mesmo após vencer o Paysandu por 1×0. Na ocasião, o Voltaço reclamou muito da arbitragem e, como não conseguiu marcar o segundo gol que precisava, passou mais um ano na série C.

O duelo, no Raulino de Oliveira, neste sábado (3) promete ser tenso e em clima de decisão. A transmissão do Diário do Vale, com Oscar Nora e Leonardo Dantas, estará disponível no Instagram, Facebook e Youtube a partir das 20h.