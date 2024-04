Acordo coletivo: CSN decide antecipar abono para dia 15

Volta Redonda – A CSN deu mais uma cartada para tentar aprovar sua contraproposta no acordo coletivo 2024 da Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda. Caso a proposta seja aprovada, a CSN irá antecipar o pagamento do abono para o dia 15 abril. A assembleia que decidirá o futuro salarial de mais de 12 mil trabalhadores acontece na quarta-feira (10), na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

Caso os trabalhadores aprovem a proposta da empresa, o abono será pago no dia 15. A medida deve movimentar os bastidores e os corredores da usina de Volta Redonda. A primeira proposta da CSN previa pagamento para dia 30. Em seguida, a empresa decidiu antecipar para o dia 19. Agora, dia 15.

“Só que agora, a empresa deu mais uma cartada para convencer os operários da UPV: se a proposta da CSN for aprovada e assinada no dia 10, a CSN vai pagar o Abono no dia 15”, disse uma fonte ligada ao setor metalúrgico.

Contraproposta da CSN e que será votada na 4ª feira

– Reajuste de 3,4% para salários até R$ 5.000,00 incluindo técnicos e supervisores (a partir de maio/2024)

– 2,4% para salários superiores a R$ 5.000,00. (a partir de maio/2024)

– Cartão Alimentação: R$ 1.030,00. (a partir de maio/2024)

– Cartão Alimentação Extra pela Renovação do Banco de Horas: R$ 900,00 sem a participação do empregado em 5% (para quem registra ponto mais supervisores e coordenadores)

– Auxílio Creche: Novo Valor R$ 698,00 (a partir de maio/2024)

– Abono: 1,75 salário (público operacional)

– Manutenção dos Benefícios Atuais

Em 2023, acordo se arrastou por mais de três meses

O acordo coletivo da data base 2024/2025 e envolve mais de 12 mil trabalhadores foi aprovado em assembleia na última quarta-feira (28 de março). Nele, estão mais de 60 reivindicações dos metalúrgicos, entre elas a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) no valor de R$ 10.000,00, plano de saúde nacional, plano de saúde para todos os trabalhadores da ativa admitidos anterior a agosto de 1992 e que vierem a se aposentar, fim do banco de horas, 5% do lucro EBTIDA a todos os trabalhadores, reajuste salarial de 11% a 22%, entre outras.

Em 2023, o atraso nas negociações ocorreu por conta da pauta unificada entre três sindicatos. A CSN não aceitou e o caso se arrastou por mais de três meses. Este ano, a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos optou em colocar a pauta individualizada.