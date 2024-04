Acordo coletivo: metalúrgicos aprovam proposta da CSN

Volta Redonda – Com 4.140 votos a favor e 1.598 contra os trabalhadores da Usina Presidente Vargas (UPV) aprovaram, nesta quarta-feira (10), a proposta da CSN para o acordo coletivo 2024/2025. A votação ocorreu em duas tendas instaladas na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília. A CSN usou a mesma proposta aprovada pelos trabalhadores da CSN Porto Real, que era inferior à que havia aprovada pelos trabalhadores em assembleia no final de março.

Para convencer os trabalhadores, a CSN convocou duas reuniões com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Na primeira: anunciou que anteciparia o pagamento do abono para a próxima segunda-feira (15), caso os trabalhadores aprovassem a proposta nesta quarta. A segunda: retomar o pagamento do PPR (Programa de Participação nos Lucros). O benefício não era pago há 7 anos e será retomado em 2025.

Agora a CSN terá 30 dias para elaborar junto ao Sindicato o programa de implantação do PPR. Já o pagamento do abono será realizado no dia 15 de abril e a recarga extra do cartão alimentação será no dia 16.

Veja o que foi aprovado pelos trabalhadores:

Cartão Alimentação: R$ 1.030,00. (a partir de maio/2024)

Cartão Alimentação Extra pela Renovação do Banco de Horas: R$ 900,00 sem a participação do empregado em 5% (para quem registra ponto mais supervisores e coordenadores)

Auxílio Creche: Novo Valor R$ 698,00 (a partir de maio/2024)

Abono: 1,75 salários (público operacional)

Manutenção dos Benefícios Atuais.