Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 21:30 horas

Volta Redonda – Uma campanha de arrecadação financeira está sendo promovida pela comunidade do bairro Açude para ajudar uma mulher, que teve a casa atingida por um incêndio no dia 05 deste mês, em Volta Redonda. Maria Jose Rocha, a “Dona Binha”, de 72 anos, perdeu móveis e todos os pertences pessoais no incêndio, provocado por um curto-circuito na casa que morava na Servidão Nossa Senhora Aparecida.

A arrendação será destinada à reconstrução da casa de Dona Binha, que vive com dois filhos, três netas e dois bisnetos.

Mutirão

Amigos e vizinhos se mobilizaram em um mutirão para retirar o que foi destruído no imóvel e fazer a limpeza do incêndio. Seis caçambas de entulhos já foram retiradas, neste fim de semana.

Doações

O presidente da Amaba (Associação de Moradores do Bairro Açude I, II, III e IV), Alan Cunha disse que a sede está disponível para receber doações de quem quiser ajudar, todas as quartas-feiras, de 9h às 17h. O agendamento para doações presenciais pode ser feito pelo WhatsApp (24) 99999-8177. Cobertores, colchões, camas e cestas básicas podem ser doados para a moradora.

Katiele Carvalho, moradora do bairro, está disponibilizando o Pix (24) 99999-7633 ou depósito na Caixa, agência – 4013, operação – 013, conta – 20246-1, em nome de Katiele Carvalho Floriano para quem quiser contribuir em dinheiro.