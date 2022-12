Acusado de estuprar a enteada em Minas Gerais é preso em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 14:24 horas

Valença – Agentes da 91ª DP, em ação integrada com policiais civis de Minas Gerais, prenderam, nesta quarta-feira (07), um homem acusado de estuprar a enteada. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca do município de Rio Preto, em Minas Gerais, pelo crime de estupro de vulnerável.

Com dados fornecidos pelo Setor de Inteligência, os agentes localizaram o autor em sua residência, em Santa Rita, Parapeúna, no município de Valença. As investigações revelaram que a vítima teria sido abusada sexualmente dos 9 aos 13 anos.

Após a captura, o suspeito foi conduzido pela Polícia Civil de Minas Gerais para o município de Rio Preto.