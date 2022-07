Acusado de violência doméstica é preso em Paraty

Matéria publicada em 19 de julho de 2022, 18:39 horas

Paraty – Nesta terça-feira (19), um homem, de 38 anos, acusado de violência doméstica foi preso em Paraty. A prisão foi feita em flagrante por policiais civis e militares na Rua Paulo Ferreira, no bairro Condado.

De acordo com o delegado Marcello Russo, o homem foi acusado de agredir a companheira com chutes, socos e enforcamento. Ela precisou de atendimento médico em consequência das agressões.

Ainda segundo Russo, o homem já esteve preso por suspeita de homicídio e furto, e também responde por roubo qualificado.