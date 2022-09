Ademir Melo confere as principais demandas dos bairros de Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 16:59 horas

Candidato se reuniu com presidentes de Associações de Moradores e quer garantir que todos tenham vez e voz se for eleito deputado federal

Barra Mansa – O candidato a deputado federal Ademir Melo se reuniu na noite desta quinta-feira (1º/09), com presidentes de Associações de Moradores de Barra Mansa. O encontro teve o objetivo de ouvir as principais demandas dos líderes comunitários e aconteceu no comitê de campanha, localizado na Avenida Albo Chiesse, no Centro. Ao todo, 28 representantes dos bairros da cidade estiveram presentes. O encontro também aconteceu na parte da manhã, reunindo lideranças de demais localidades.

Estiveram presentes os presidentes da Fambam (Federação das Associações de Moradores de Barra Mansa), Ademir Avelar, e da Associação dos Portadores de Deficiência Física de Barra Mansa, Neri Vicente.

“Conversamos sobre as demandas necessárias às regiões da cidade. Nosso intuito é garantir que todos tenham vez e voz em nosso mandato como deputado federal. Se eleito for, meu gabinete em Brasília vai ser do povo de Barra Mansa. Precisamos de um representante para garantir investimentos necessários para o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou Ademir Melo.

O presidente da Fambam destacou a importância de ter um candidato que caminhe próximo à população, que verdadeiramente conheça suas principais necessidades. Lembrou ainda, que o município está há 26 anos sem eleger um deputado federal e como é importante a representatividade em Brasília.

“Este foi um encontro muito importante para a gente poder falar o que cada bairro necessita para melhorar a vida dos moradores. Conheço meu xará Ademir Melo há muitos anos e ele sempre foi assim: uma pessoa do povo e para o povo. Não está de portas abertas para nos ouvir só por conta da campanha, pois mesmo fora do período eleitoral, a vida toda, sempre se preocupou com o bem-estar das pessoas e em ajudar o próximo. Barra Mansa precisa de alguém que goste de gente como ele gosta e que possa representá-la em Brasília com a experiência necessária para conquistar recursos para a nossa cidade”, disse Ademir Avelar.

Trajetória política

Ademir Melo foi eleito vereador de Barra Mansa por três vezes: em 1996, 2000 e 2004. Foi o parlamentar mais bem votado da história da cidade, com 4.107 votos, e um dos 20 mais bem votados do país, percentualmente.

Durante 12 anos no Legislativo Municipal, foi presidente da Câmara por seis vezes e o vereador com maior número de projetos de leis apresentados e serviços sociais implantados na região.

Em 2006, com carreira consolidada na política no Sul Fluminense, Ademir se candidata a deputado estadual pela primeira vez, alcançando 19.394 votos, deixando de ser eleito por apenas 316 votos. Em 2008, disputou sua primeira eleição para prefeito de Barra Mansa, obtendo mais de 26 mil votos, ficando em segundo lugar na disputa.

Em 2009, Ademir assumiu como deputado estadual por ter sido o primeiro suplente do partido ao qual era filiado na época.