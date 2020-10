Adesivaço de Fernando Jordão reúne mais de 100 carros em Angra dos Reis

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 13:32 horas

Angra dos Reis – O prefeito e candidato à reeleição de Angra dos Reis pela coligação “Angra: É daqui pra melhor” , Fernando Jordão, promoveu um adesivaço na sexta-feira (23), no bairro da Ribeira, e reuniu mais de 100 pessoas.

Uma das pessoas era o servidor público Jones Almeida das Neves, morador de Angra dos Reis há 50 anos.

– Vi muitos governos passarem e foi o Fernando Jordão que tirou a Japuíba da lama. Também sou funcionário público e sofri muito com o governo do PT. Só não passei fome porque tinha outros trabalhos por fora e hoje, graças ao prefeito Fernando Jordão, estou com o salário em dia – destacou Jones em apoio a Jordão.

Carla Cristina dos Santos Barbosa foi outra moradora que adesivou seu veículo e demonstrou apoio ao candidato.

– Moro em Angra há seis anos e peguei o final do governo do PT. Fernando foi uma esperança e correspondeu à altura com ações, principalmente na saúde. Além disso, sou bolsonariana. Se meu presidente e sua família estão apoiando Jordão, então eu também apoio a sua reeleição – concluiu.

Caminhada

Fernando Jordão e candidatos a vereador da coligação também caminharam pelas ruas da Grande Japuíba para ouvirem reivindicações e apresentando propostas para o município. Conversaram com moradores e comerciantes da Praça da Porteira e do Morro da Velhas.