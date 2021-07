Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 11:56 horas

Barra Mansa- A Adibam (Associação de Diabéticos de Barra Mansa) firmou mais uma parceira para o tratamento e prevenção de pacientes portadores da doença. Semanalmente a nutricionista e doutora em Ciência dos Alimentos, Vanessa Vasconcelos junto com a presidente da entidade, Eterna Quintão orientam pacientes sobre alimentação saudável e de baixo custo. O objetivo é garantir que diabéticos tenham uma dieta variada, sem onerar o orçamento da família.

– Quando falamos em alimentação equilibrada e dieta para diabéticos, logo nos vem a mente produtos caros vendidos em lojas especializadas e com valores bem acima do orçamento de boa parte das famílias brasileiras e, isso, não é o correto, pois vivemos em um país com oferta de alimentos variados, saudáveis e com custo acessível, desde que saibamos organizar o grupo de alimentos que podemos ingerir – explicou.

Entre as dicas sugeridas pela profissional está a ingestão diária de frutas, verduras e legumes. Estes alimentos valem, inclusive, para pessoas que não sejam diabéticas. O segredo, porém, está na forma de ingestão desses alimentos. Vanessa explica que, por exemplo, entre a melancia e maçã o ideal e optar pela segunda fruta que deve, porém, ser ingerida com casca, que deixa mais lenta a conversão do açúcar no sangue.

Modismo

Outra dica para os portadores de diabetes enfatizada pela nutricionista é fugir dos alimentos considerados como “descobertas do momento”. A profissional ressalta que o ideal é buscar preços e informações sobre o produto. “A farinha de maracujá, por exemplo, foi lançada no mercado com o custo três vezes maior do que o praticado pela aveia cujo valor de mercado estava muito inferior e tem o mesmo efeito de fibra, além de ser extremamente benéfica na redução do índice glicêmico”, completou.

Adoçante

No decorrer da semana a entidade intensifica a campanha de orientação sobre o uso correto de adoçantes que, utilizados, segundo a doutora em ciência dos alimentos, da forma correta podem garantir sabor aos alimentos, além de propiciar aos diabéticos o uso de doces de forma saudável.

“Hoje em dia dá para se ter uma alimentação consumindo um docinho zero açúcar na quantidade adequada ou mesmo fazendo uma boa receita em casa”, concluiu.