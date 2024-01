ADJUR VR inaugura novo escritório em Volta Redonda

Volta Redonda – A ADJUR VR, equipe multiespecializada de advogados fundada em 2003, acaba de inaugurar um novo escritório em Volta Redonda. O prédio de quatro andares, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, concentrará serviços em diversas áreas jurídicas e é considerado, em espaço físico, o maior escritório de advocacia do Sul Fluminense. Além de Volta Redonda, a ADJUR VR já possui uma filial em Porto Real.

De acordo com a fundadora e proprietária da ADJUR VR, a advogada Adriele Gama, o novo endereço busca oferecer maior qualidade nos atendimentos aos clientes e melhores condições de trabalho aos advogados associados.

“O novo prédio da ADJUR em Volta Redonda é mais do que um espaço, é um símbolo do nosso compromisso contínuo com a excelência e a dedicação aos nossos clientes e associados. Neste novo endereço ofertaremos um ambiente de trabalho moderno, inovador e colaborativo, em uma área central e de fácil acesso a todos. Sem dúvidas, nesta nova casa continuaremos a oferecer serviços jurídicos de qualidade e a construir parcerias sólidas”, destacou.

A ADJUR oferece os serviços de advocacia e psicologia jurídica e se destaca por atuar no campo preventivo das relações obrigacionais, estruturando negócios e atuando na solução de conflitos. Entre as áreas de atuação estão: Direito Civil; Previdenciário; Consumidor; Trabalho; Imobiliário; Família, Direito Comercial e Tributário.

“Atuamos sempre no intuito de preservar os interesses de nossos clientes, seu patrimônio e incentivar a expansão de seus negócios, com a tomada de decisões ágeis, assertivas e seguras. Estaremos de portas abertas para atender o cliente da melhor maneira possível”, afirmou Adriele Gama.

A ADJUR VR fica na Rua 574, Nº 99, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. Em Porto Real, o escritório fica na Avenida A, Nº 1.185, no bairro Freitas Soares. Telefones: (24) 3343-4631 (Volta Redonda) e (24) 97403-2958 (Porto Real). Site: www.adjurvr.com.br/ e-mail: [email protected].