Adolescente de 13 anos é apreendido com drogas no Morro do Santo Antônio, em Angra

Angra dos Reis – Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (0300-253-1177), apreenderam na noite de domingo (17), no Morro do Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis, um adolescente de 13 anos com drogas que seriam comercializadas na região.

Durante patrulhamento, os agentes receberam informações de que um jovem estaria na varanda de uma casa abandonada praticando tráfico de drogas. Na ação, o menor de idade foi apreendido com uma mochila contendo os seguintes materiais: 15 tiras de maconha, 23 pedras de crack, 201 pinos de cocaína, dois lança-perfume, uma rádio transmissor, uma base de carregamento de rádio e um celular.

O menor de idade e o material apreendido foram levados à 166ª DP (Angra dos Reis). Depois de ouvido, ele ficou detido no Ato Infracional Análogo ao Crime ao Tráfico de Drogas.

Quem tiver informações sobre a localização pontos de drogas, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ