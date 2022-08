Adolescente de 13 anos é flagrado dirigindo carro no Aterrado

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 11:58 horas

Durante a abordagem, menor disse ter 16 anos e foi conduzido à delegacia, junto com o veículo. Pai foi indiciado

Volta Redonda – Um adolescente de 13 anos foi flagrado por guardas municipais dirigindo um carro no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Caso aconteceu na sexta-feira (12), quando um agente que estava em ronda pela Avenida Geraldo di Biasi teve sua atenção voltada para o veículo, um Vectra.

Durante a abordagem, o adolescente disse ter 16 anos de idade, mas, em seguida, descobriu-se que ele possuía 13 anos. O carro e o menor foram conduzidos à delegacia (93ª DP), onde o adolescente contou que havia pegado o veículo sem o conhecimento dos pais.

Na delegacia, o pai do adolescente, morador da Vila Americana, confirmou ser proprietário do veículo. Ele foi indiciado por permissão ou entrega temerária de direção de veículo automotor. O homem se comprometeu de comparecer em juízo, quando for intimado.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, em casos como este é preciso imputar a responsabilidade, já que o fato pode acarretar em um acidente de trânsito. “Um menor de idade não conhece a legislação de trânsito, potencializando a ocorrência de um acidente de trânsito e podendo causar danos irreversíveis à sociedade”, ressaltou.

“Quero enaltecer o trabalho do supervisor Márcio, da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e dos GMs Paneto e C. Cunha na condução do flagrante que, na minha opinião, é de extrema gravidade e que teve o tratamento à altura”, finalizou Luiz Henrique.