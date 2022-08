Adolescente de 14 anos é atropelada por ônibus na BR-393

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 10:01 horas

Barra do Piraí – Uma adolescente, de 14 anos, foi atropelada na quarta-feira, dia 24, na BR-393 no bairro São José, em Barra do Piraí. Ela foi colhida por um ônibus de turismo que seguia para Volta Redonda, quando estava com seus familiares.

A garota foi socorrida na Santa Casa de Barra do Piraí. O estado de saúde da vítima é grave.

O motorista do ônibus aguardou no local do atropelamento, a chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil. A PRF também disse que foram feitos todos os procedimentos de praxe, e que a ocorrência foi registrada na 88ª DP.

A polícia apura a informação de que a adolescente teria avança da faixa de rolamento da rodovia, e que foi atingida de raspão pelo ônibus. No entanto, mesmo assim, ela se feriu gravemente devido ao impacto da batida.