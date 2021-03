Adolescente de 14 anos morre ao trocar tiros com PMs em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 14:46 horas

Comparsa foi preso no Morro da Glória

Angra dos Reis – Um adolescente, de 14 anos, morreu no início da manhã desta quinta-feira, dia 11, após trocar tiros com agentes do 33º Batalhão da PM, em Angra dos Reis. O confronto armado foi no Morro da Glória.

Um jovem, de 19 anos que, segundo a PM, também participou do tiroteio, foi preso. Os policiais disseram que ao chegarem no local do conflito foram recebidos a tiros, e revidaram os disparos.

Após o cessar fogo, o adolescente foi encontrado morto, e o jovem foi preso. O menor já era conhecido dos policiais, por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Em 2019, ele apareceu em uma rede social, exibindo um fuzil.

No local foram apreendidas duas pistolas, carregador, oito munições, 65 pinos de cocaína, 25 fracos de loló, balança de precisão, 5 mil pinos vazios para acondicionarem cocaína, material para endolação de drogas, e base para rádio.

A ocorrência da PM foi apresentada na Delegacia de Angra dos Reis.