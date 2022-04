Adolescente de 16 anos é apreendido com drogas em Resende

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 15:57 horas

Resende- Agentes do 37º Batalhão da PM apreenderam no domingo, dia 24, um adolescente, de 16 anos, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Segundo a PM, os agentes já tinham recebido informações de que o local onde adolescente foi apreendido é ponto de vendas de entorpecentes. Ao ser abordado, o suspeito confessou que a droga estava guardada em uma caixa de esgoto, onde os agentes encontraram 48 pinos de cocaína.

O adolescente foi encaminhado para 89ª DP, acompanhado por sua tia, onde foi autuado em flagrante permanecendo apreendido.