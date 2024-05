Adolescente de 16 anos é apreendido por suspeita de tráfico em Resende

Resende – Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (3) em uma ação da equipe do Patrulhamento Tático Móvel I (Patamo I) por envolvimento com o tráfico de drogas. A apreensão aconteceu durante uma patrulha de rotina, durante a qual os policiais observaram um indivíduo de comportamento suspeito na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o jovem tentou fugir, mas foi detido pelos agentes após perseguição. Durante a abordagem, foi realizada a busca pessoal no suspeito. Com ele foram encontradas 35 pedras de crack, 39 pinos de cocaína, 15 invólucros de Skank.

O adolescente foi conduzido para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde o adolescente foi autuado em flagrante por fato análogo ao tráfico de drogas. O jovem permaneceu apreendido, à disposição da Justiça.