Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros em Resende

Resende – Um adolescente de 17 anos, morador do bairro Lavapés, em Resende, foi assassinado nesta terça-feira (25), no Novo Surubi. O corpo foi encontrado por policiais militares que foram chamados para averiguar um homicídio na Rua Aristides Gomes Corrêa. No local, os PMs viram a vítima já sem vida, próxima a uma moto Yamaha/Fazer preta.

Os PMs constataram que o jovem já tinha anotações criminais por fato análogo ao tráfico de drogas e associação ao mesmo crime.

O caso deve ser registrado na delegacia da Polícia Civil (89ª DP), onde será investigado.