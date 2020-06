Adolescente de Angra morre por raiva humana: primeiro caso desde 2006

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 08:14 horas

Sul Fluminense – Um adolescente de Angra dos Reis, de 13 anos, é a primeira vítima fatal confirmada por raiva humana desde 2006 no Estado do Rio. Com isso, um alerta foi emitido pela Secretaria de Estado de Saúde a todas as prefeituras do Estado do Rio, juntamente com um protocolo para impedir a circulação da doença. O adolescente foi mordido por um morcego em janeiro e teve os primeiros sintomas detectados em fevereiro, mas não teria sido levado a uma unidade de saúde. Com quadro de saúde agravado, foi para um hospital localizado na capital e morreu em 30 de março.

O comunicado da SES aos municípios aponta quais protocolos devem ser tomados e como as equipes de saúde devem se portar diante de eventuais casos. Da mesma maneira, há expectativa da promoção de uma campanha de vacinação antirrábica animal em novembro.

O que é raiva?

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae.

Como a raiva é transmitida?

A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais.

O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças. O período de incubação está relacionado à localização, extensão e profundidade da mordedura, arranhadura, lambedura ou tipo de contato com a saliva do animal infectado; da proximidade da porta de entrada com o cérebro e troncos nervosos; concentração de partículas virais inoculadas e cepa viral.

Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença (período de transmissibilidade). A morte do animal acontece, em média, entre 5 e 7 dias após a apresentação dos sintomas.

Não se sabe ao certo qual o período de transmissibilidade do vírus em animais silvestres. Entretanto, sabe-se que os quirópteros (morcegos) podem albergar o vírus por longo período, sem sintomatologia aparente.

Quais são os sintomas da raiva?

Após o período de incubação, surgem os sinais e sintomas clínicos inespecíficos (pródromos) da raiva, que duram em média de 2 a 10 dias. Nesse período, o paciente apresenta:

mal-estar geral;

pequeno aumento de temperatura;

anorexia;

cefaleia;

náuseas;

dor de garganta;

entorpecimento;

irritabilidade;

inquietude;

sensação de angústia.

Podem ocorrer linfoadenopatia, hiperestesia e parestesia no trajeto de nervos periféricos, próximos ao local da mordedura, e alterações de comportamento.

Quais são as complicações da raiva?

A infecção da raiva progride, surgindo manifestações mais graves e complicadas, como:

ansiedade e hiperexcitabilidade crescentes;

febre;

delírios;

espasmos musculares involuntários, generalizados, e/ou convulsões.

Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua ocorrem quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido, apresentando sialorreia intensa (“hidrofobia”).

Os espasmos musculares evoluem para um quadro de paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária e obstipação intestinal. Observa-se, ainda, a presença de disfagia, aerofobia, hiperacusia e fotofobia.