Adolescente de Porto Real é sequestrado por homens encapuzados

Porto Real – Um adolescente de 14 anos está sendo procurado pela Polícia Militar no Jardim das Acácias. Ele teria sido sequestrado por dois homens, a cavalo e encapuzados, por volta das 11h desta quinta-feira (1º). De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE junto à Polícia Civil, os suspeitos teriam levado o garoto, a pé, para uma área de mata.

O jovem teria participado de uma live na qual um traficante o teria ameaçado, dizendo que não andasse na área de seu domínio. A PM foi acionada pela mãe do adolescente. O caso foi encaminhado à 100ª DP agora à noite e testemunhas estão sendo ouvidas.