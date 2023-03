Adolescente desaparecida há 13 dias é encontrada em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 17:30 horas

Emilly Amanda da Silva Rosa Amaral, de 14 anos, foi encontrada nesta terça-feira (28), no Ano Bom



Barra Mansa – A adolescente Emilly Amanda da Silva Rosa Amaral, de 14 anos, que estava desaparecida desde o dia 16 de março, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (28), no bairro Ano Bom. A garota, moradora do bairro Piteiras, tinha sido vista pela última vez quando ia para o Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, no Centro, e não retornou para casa.

O DIÁRIO DO VALE noticiou o desaparecimento da jovem em seu site na segunda-feira e também na edição impressa desta terça-feira (28). Em contato com a reportagem, a mãe de Emilly, Amélia Rosa, relatou que recebeu uma ligação de um morador informando a localização da filha.

– Acharam ela na rua e já me veio uma sensação de alívio, pois com o passar dos dias já imaginamos o pior. Ela chegou em casa bem, sem qualquer tipo de ferida e não quis contar detalhes do que aconteceu. Graças a Deus estou podendo ver minha filha de novo depois de 13 dias de aflição – relatou Amélia, sem dar mais detalhes.