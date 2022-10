Adolescente é abordado com cédulas supostamente falsas

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 09:05 horas

Volta Redonda – Agentes da Operação Volta Redonda Presente apreenderam no sábado, dia 1, um adolescente que portava cédulas supostamente falsas. Ele foi abordado na Rua 31 A, próximo ao Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

O rapaz estava com total de R$ 500, sendo uma nota de R$ 200, e outras três de R$ 100. Ele informou que fez compras com parte do dinheiro num supermercado também na Vila Santa Cecília. Os policiais foram até ao estabelecimento e recolheram o dinheiro que foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, junto com o menor.

Ele não soube informar a procedência das notas. O adolescente passou a responder por ato infracional análogo ao crime de guardar ou introduzir circulação de moeda falsa.