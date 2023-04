Adolescente é apreendido após troca de tiros com a PM em Resende

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 19:32 horas

Resende – Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta terça-feira (11), após troca de tiros com policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar. Caso aconteceu na Avenida São João Del Rey, no Parque Minas Gerais, em Resende.

Segundo a PM, os agentes foram até o local após denuncia sobre um ponto de tráfico de drogas e foram recebidos por disparos. Após a troca de tiros, os policiais conseguiram apreender um menor de idade que estava fugindo do local. Com ele foi apreendida uma base de rádio transmissor portátil.

Ele foi encaminhado para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.