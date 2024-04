Adolescente é apreendido com carregador de submetralhadora em Quatis

Quatis – Um adolescente de 16 anos foi apreendido com um carregador de submetralhadora na manhã desta terça-feira (23), no bairro Bondarovsky, em Quatis. O carregador pertenceria a uma submetralhadora que já havia sido apreendida pela PM.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar, após receberem denunciais de que o adolescente estaria guardando armas utilizadas por membros do tráfico de drogas, foram até o endereço e fizeram contato com um parente do jovem. Os policiais entraram no endereço e encontraram o menor de idade. Com ele foram apreendidos: um carregador alongado de submetralhadora, 14 pinos de cocaína, uma munição 9mm, um rádio portátil, uma base de rádio e um celular.

Durante a abordagem o adolescente ficou nervoso, afirmando que faz parte de uma facção criminosa e que só ficaria preso por seis meses.

O adolescente e o parente foram levados à 100ª DP, onde a ocorrência foi registrada.