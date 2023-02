Adolescente é apreendido com cocaína no Eucaliptal - Diário do Vale

Adolescente é apreendido com cocaína no Eucaliptal

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 17:13 horas

Volta Redonda – Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de domingo (19), em Volta Redonda, por fato análogo ao tráfico de drogas. O caso aconteceu na Rua Floriano Peixoto, no bairro Eucaliptal, quando PMs foram verificar uma denúncia de que no local haveria venda de entorpecentes.

Com base na descrição do suspeito passada aos agentes pela denúncia feita ao Ciosp (Centro Integrado de Operação de Segurança Pública), os policiais abordaram o jovem. Ele indicou a localização de nove pinos de cocaína que estavam escondidos em um hidrômetro de um imóvel comercial. Com ele também foi apreendido um celular e R$ 16.

Levado para a delegacia (93ª DP), o adolescente foi indiciado por fato análogo ao tráfico de drogas e fato análogo à associação ao tráfico. Ele responderá em liberdade.