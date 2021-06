Adolescente é apreendido com droga e arma

– Um adolescente foi apreendido com grande quantidade de drogas e arma, em Paraíba do Sul, Ele foi abordado nesse sábado, dia 12, por policiais militares, na Rua Ângelo Batista, no bairro Liberdade.

No imóvel do suspeito foram apreendidos 172 pinos de cocaína, 127 trouxinhas de maconha, 260 pedras de crack, um revólver de calibre 38, uma munição de pistola de calibre .40, coldre e um cinto das Forças Armadas.

O menor, acompanhado por um responsável, foi levado para a Delegacia de Paraíba do Sul, onde passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Apreensão de drogas

Em Três Rios, os policiais militares apreenderam também nesse sábado, 120 pinos de cocaína, 45 sacolés da mesma droga, cinco pedras de crack, um tablete de maconha e material para embalar drogas. O material foi encontrado abandonado na Rua Fagundes Varela, no bairro Vila Isabel.