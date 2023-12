Adolescente é apreendido com drogas em Angra

Angra dos Reis – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas na noite deste sábado (9), em Angra dos Reis. O caso aconteceu na Rua Salomão Rezek, no Morro do Carmo. Foram apreendidos 250 pinos de cocaína, 125 tiras de maconha, 15g de crack, 10 vidros de lança perfume, 13 vidros de Loló e um rádio transmissor.

Agentes da Polícia Militar estavam no bairro em um veículo blindado, verificando tráfico de drogas na região, quando diversos suspeitos fugiram ao avistar a viatura. O menor foi apreendido em um quintal e com ele estava uma sacola com o material apreendido.

O caso foi registrada na 166ª DP, onde o adolescente permaneceu apreendido.