Adolescente é apreendido com drogas em Itatiaia

Itatiaia – Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na manhã desta segunda-feira (1º), com drogas no bairro Nova Conquista, em Itatiaia.

Segundo apurado pela reportagem, o menor de idade foi visto tentando se desfazer do material entorpecente ao notar a aproximação da viatura que estava de patrulha no local. Ao perceberem a ação suspeita, os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar realizaram a abordagem e encontraram 16 pinos de cocaína e R$ 10,00 com o adolescente.

O jovem foi levado à 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada.