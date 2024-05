Agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar foram até a Avenida Aloísio de Castro para verificar uma denúncia de tráfico. No local, foi realizado um cerco e os policiais apreenderam um menor de idade com 135 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

