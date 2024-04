Adolescente é apreendido com drogas em Paraty

Durante patrulha no bairro, os agentes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) notaram cinco homens fugindo com a aproximação da viatura. O adolescente foi o único alcançado. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma sacola preta com o adolescente contendo o material entorpecente.

Paraty – Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 418 pinos de cocaína na madrugada desta quarta-feira (10), na Rua Aloísio de Castro, no bairro Condado, em Paraty.

Homem é preso com cocaína e maconha em Barra do Piraí