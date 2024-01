Adolescente é apreendido com drogas em Penedo

Itatiaia – Um adolescente de 15 anos foi apreendido, na tarde deste sábado (27), com 22 pinos de cocaína, 5,6 gramas de maconha e R$ 50,00 na Estrada Vale do Ermitão, em Penedo.

Os policiais estavam em patrulha no local quando notaram o menor de idade em atividade suspeita. Durante a abordagem, os agentes questionaram o adolescente sobre denúncias de tráfico de drogas que teriam sido feitas contra ele. O jovem teria confirmado estar envolvido com o tráfico local e levado os PMs atrás do vestiário de uma quadra abandonada próximo ao ponto da abordagem, onde estava escondido o material.

Os entorpecentes e o adolescente foram levados à 99ª DP, onde o menor de idade ficou apreendido pelo fato análogo ao tráfico de drogas.