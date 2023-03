Adolescente é apreendido com drogas em Volta Redonda - Diário do Vale

Adolescente é apreendido com drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 15:21 horas

Volta Redonda – Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 130 pinos de cocaína, 36 pedras de crack e 18 tiras de maconha por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Castelo, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Ação aconteceu nesta quarta-feira (29) durante patrulhamento na região.

Segundo os policiais, vários suspeitos fugiram ao perceber a aproximação da viatura, porém os agentes conseguiram abordar dois deles, o menor de idade e um jovem de 22 anos. Com o adolescente, os policiais encontraram uma mochila azul contendo os entorpecentes, um rádio comunicador, dois aparelhos celulares e R$ 39,00 em espécie. Quando questionado, o menor de idade afirmou aos policiais que estaria trabalhando na “boca” e que o jovem teria ido comprar drogas com ele.

O material e a dupla foram levados para a 93ª DP, onde o menor de idade foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas e permaneceu apreendido. O jovem foi ouvido como testemunha e liberado.