Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Barra Mansa

Barra Mansa – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na noite desta terça-feira (20), por tráfico de drogas no bairro Boa Vista, em Barra Mansa.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações de que um homem, vestido com uma camiseta do Flamengo e calça preta, estaria traficando na Rua Miguel Gomes de Souza. No local, foi feita uma abordagem onde foram apreendidos 47 pinos de cocaína, seis trouxinhas de maconha, um rádio transmissor, um celular e R$ 10 em espécie.

O menor foi encaminhado para a 90ª DP, onde permaneceu apreendido. Um homem, de 41 anos, também chegou a ser conduzido para a delegacia. Ele foi autuado por portar drogas para consumo próprio e liberado.