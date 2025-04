Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Um adolescente foi apreendido na manhã deste sábado (19) durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. A ocorrência é conduzida pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT I) do 28º BPM, em conjunto com equipes do Serviço Reservado da Polícia Militar.

A operação resultou na apreensão de uma quantidade ainda não contabilizada de entorpecentes. O jovem foi detido em flagrante por ato análogo ao tráfico de drogas e será encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, no Centro da cidade.