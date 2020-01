Adolescente é atingido por bala perdida em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2020, 10:03 horas

Vítima, de 14 anos, estava na rua quando foi ferido no bairro Santo Agostinho

Volta Redonda- Um adolescente, de 14 anos, foi vítima de bala perdida na noite de sexta-feira (17). Ele foi ferido na coxa e socorrido no Hospital São João Batista. O adolescente estava na rua quando foi atingido pelo projetil, no bairro Santo Agostinho.

De acordo com as primeiras informações, homens armados teriam atirado na direção de um homem, mas acabaram atingindo o jovem, que brincava na rua. As informações ainda não foram confirmadas pela PM.