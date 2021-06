Adolescente é detido pela PM em Barra do Piraí

Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 08:33 horas

Barra do Piraí – Um jovem, de 17 anos, considerado foragido da Justiça, foi detido pela Polícia Militar no domingo (27), em Barra do Piraí. A ocorrência foi registrada na 88ª DP.

De acordo com PMs do 10º Batalhão, que tinham conhecimento do mandado, o suspeito foi abordado na Rua 19, no bairro Califórnia, durante patrulhamento.

O rapaz foi conduzido para delegacia da cidade, acompanhado da mãe e, após passar por exame de corpo de delito, foi transferido para o Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Desage Volta Redonda), onde permanece preso.

A PM não informou o motivo do mandado de prisão contra o adolescente.