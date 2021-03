Adolescente é detido pela PM suspeito de associação ao tráfico de drogas no Jardim Belmonte em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 09:45 horas

Um rádio comunicador e um aparelho celular foram apreendidos

Volta Redonda – Um jovem, de 17 anos, foi detido pela Polícia Militar na tarde dessa sexta-feira, dia 26, em Volta Redonda, suspeito de associação ao tráfico de drogas. Com ele, segundo PMs do 28º Batalhão, foram apreendidos um rádio comunicador e um aparelho celular. O flagrante aconteceu na Rua São João da Barra, no bairro Jardim Belmonte. O caso foi registrado na 93ª DP.

Os agentes informaram que o jovem foi abordado durante patrulhamento e, ao ser revistado, o material foi encontrado em sua posse. O local onde a ação aconteceu é conhecido por ser ponto de vendas de entorpecentes, segundo a PM. O adolescente foi conduzido até a delegacia de Volta Redonda para registro de ocorrência, onde foi autuado no artigo 35 da lei 11.343/06 (Associação ao Tráfico de Drogas), ondem permaneceu apreendido.