Adolescente é detido por populares logo após furtar carro em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 14:57 horas

Matéria, fotos e vídeos exclusivos do Diário do Vale

Barra Mansa – Um adolescente de 14 anos foi detido por populares, na tarde desta quinta-feira (23), imediatamente após furtar um Fiat Uno preto que estava estacionado na Rua Cícero Cunha, no bairro Estamparia, em Barra Mansa.

Segundo apurado pela reportagem, o adolescente é de Porto Real e teria arrombado o veículo utilizando uma chave micha. Ao tentar fugir com o carro, por não conhecer o trânsito da cidade, ele teria entrado na contramão da Rua Ari Fontenelle. O proprietário do Uno percebeu o furto na hora e conseguiu alcançar o carro que estava atravessado na esquina da Ari Fontenelle com a Rua Omar Brandão. Junto de populares e motoboys que passavam pelo local, o jovem foi retirado do veículo e detido, sendo mantido no local aguardando a chegada da Polícia.