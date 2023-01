Adolescente é flagrado com réplica de pistola em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 14:30 horas

Volta Redonda – Um adolescente foi flagrado com uma réplica de pistola, na noite desta segunda-feira (2), por agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar na Rua 26, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Segundo a PM, após receber denúncias, os policiais foram até o local onde encontraram o menor com a réplica em um coldre na cintura.

O adolescente foi levado acompanhado pela mãe para a 93ª DP onde a ocorrência foi registrada. O jovem foi liberado e a réplica da arma de fogo foi apreendida pelos policiais.