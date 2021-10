Adolescente é flagrado com revólver municiado dentro de casa em Resende

Matéria publicada em 28 de outubro de 2021, 09:53 horas

PMs do 37º Batalhão informaram que jovem, de 14 anos, foi encaminhado para 89ª DP, acompanhado da mãe,

Resende – Um adolescente de 14 anos foi detido pela Polícia Militar nesta quarta-feira, dia 27, após ser flagrado com um revólver calibre 38 com 05 munições do mesmo calibre e um rádio transmissor, dentro de casa, na Rua Almirante Barroso, no bairro Nova Liberdade, em Resende.

PMs do 37º Batalhão informaram, através de ocorrência, registrada na delegacia da cidade, que o flagrante aconteceu após denúncia. Os agentes destacaram que todo material foi encontrado embaixo do cobertor do suspeito, em seu quarto, após a mãe do mesmo autorizar a entrada dos agentes no imóvel. O jovem foi autuado no Artigo 12 da Lei 10826/03 (Posse irregular de arma de fogo), ouvido e liberado.